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NBA／怒批安比德缺席「MVP爭奪戰」柏金斯：我有投票權

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(左)、約柯奇(右)。 路透
安比德(左)、約柯奇(右)。 路透

76人今天以111：116不敵金塊，原先球迷期待看見安比德（Joel Embiid）與約柯奇（Nikola Jokic）兩大MVP熱門對決，不過安比德以右腿痠痛為由，缺席本場比賽。對此《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）怒批安比德，認為這是怯戰的行為。

柏金斯向來在這場MVP之爭支持安比德，甚至因批評約柯奇，被人質疑種族歧視。不過他今天卻一改往常，怒批安比德：「大家都知道贏下MVP意義很重大，當金塊作客費城時，你教訓了約柯奇，你不能缺席這場比賽，要給他機會反擊。我有MVP投票權，一定會記住這一刻。」

76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也對子弟兵的缺陣做出解釋：「這對我們來說不是困難的決定，安比德在投籃訓練時感到不適。不知道他的傷勢會持續多久，但眾所皆知的是，小腿傷勢恢復緩慢，不注意可能導致更嚴重的傷勢。」

瑞佛斯明白球迷想看到兩人的對抗，但他強調：「我們需要慢慢來，讓他和整隊在季後賽時保持健康」。

約柯奇今天再度繳出大三元，他認為安比德缺陣不影響自己的比賽方式，他也給這位宿敵稱讚：「他是一頭野獸，能在場上用多種方式影響比賽。」

Joel Embiid Nikola Jokic

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