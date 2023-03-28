NBA／怒批安比德缺席「MVP爭奪戰」柏金斯：我有投票權
76人今天以111：116不敵金塊，原先球迷期待看見安比德（Joel Embiid）與約柯奇（Nikola Jokic）兩大MVP熱門對決，不過安比德以右腿痠痛為由，缺席本場比賽。對此《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）怒批安比德，認為這是怯戰的行為。
柏金斯向來在這場MVP之爭支持安比德，甚至因批評約柯奇，被人質疑種族歧視。不過他今天卻一改往常，怒批安比德：「大家都知道贏下MVP意義很重大，當金塊作客費城時，你教訓了約柯奇，你不能缺席這場比賽，要給他機會反擊。我有MVP投票權，一定會記住這一刻。」
76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也對子弟兵的缺陣做出解釋：「這對我們來說不是困難的決定，安比德在投籃訓練時感到不適。不知道他的傷勢會持續多久，但眾所皆知的是，小腿傷勢恢復緩慢，不注意可能導致更嚴重的傷勢。」
瑞佛斯明白球迷想看到兩人的對抗，但他強調：「我們需要慢慢來，讓他和整隊在季後賽時保持健康」。
約柯奇今天再度繳出大三元，他認為安比德缺陣不影響自己的比賽方式，他也給這位宿敵稱讚：「他是一頭野獸，能在場上用多種方式影響比賽。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言