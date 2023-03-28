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NBA／雙核缺陣無礙 米道頓飆新高率公鹿退活塞

中央社／ 綜合外電報導
米道頓飆進賽季新高34分。 美聯社
米道頓飆進賽季新高34分。 美聯社

全聯盟戰績最好的公鹿，今天少了頭號主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但在米道頓（Khris Middleton）攻下他本季最高的34分、洛培茲（Brook Lopez）和波提斯（Bobby Portis）都有「雙十」表現的聯手下，仍以126比117客場擊敗活塞。

安戴托昆波因為膝蓋疼痛此役高掛免戰牌，哈勒戴（Jrue Holiday）因為私人因素也未到場，克勞德（Jae Crowder）則因小腿傷勢沒有出賽。

但米道頓此役面對在2012年選秀會以第二輪將他帶進NBA的前東家底特律活塞，毫不手軟攻下全場最高34分，並由隊友卡特（Jevon Carter）在第四節以3記三分彈帶領公鹿打出一波14比2攻勢，甩開活塞糾纏收下勝利。

公鹿今天贏球，目前戰績54勝21敗，依然是東區與全聯盟最佳的成績，且也已打進季後賽。

除了米道頓外，洛培茲為公鹿貢獻24分、14籃板，波提斯有21分、14籃板的演出，卡特則是進帳22分。

在4日被公鹿簽下後，後衛老將德拉基奇（GoranDragic）今天首度亮相，替補上陣9分鐘，雖沒得分但送出3次助攻。

活塞菜鳥艾維（Jaden Ivey）今天包括三分球6投3中在內、19次出手命中9球，攻下生涯新高32分，另外抓下8個籃板，並送出8次助攻，但球隊仍輸球吞下6連敗。

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