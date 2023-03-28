NBA／無懼貝佛利「瘋狗來襲」 雷納德：和他對抗很有趣

向來習慣大開嘲諷的貝佛利（Patrick Beverley），若適逢贏球就更加得理不饒人。就像先前在詹姆斯復出一役中，貝佛利除了對他比出「too small」手勢外，還做出捏鼻子動作，意指湖人打得很臭。諸如此類的挑釁行為也讓不少球員都深感頭痛麻煩。

不過對於雷納德（Kawhi Leonard）來說，對於昔日隊友貝佛利這樣的行徑卻是不以為意。在今天快艇對公牛的比賽中，雷納德拿下22分7籃板6助攻，幫助球隊輕鬆過關。

「對上貝佛利很有趣，」雷納德說，「我很了解他，他曾和我們一起並肩作戰，我知道他是什麼樣的球員。所以跟他對抗真的很有趣，他是一位充滿競爭意識的的球員，他想贏得每一次的對位。」

快艇這場比賽一共送出41次助攻，這是隊史第11次單場助攻超過40次，前一次有如此表現已經是2015年的事情了。

「我們很信任自己的傳球，也因此得到一些出手投籃的機會。」雷納德說。快艇全隊投籃命中率高達59.3%，同時轟進20記三分球。

貝佛利過去曾效力快艇4年，之後轉戰灰狼和湖人，今年季中交易大限之前被送到奧蘭多，隨即達成買斷協議。而後選擇投入公牛的懷抱。

被問到當時是否有想過重返快艇陣中，貝佛利笑著說：「我認為我能去任何地方。」

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