NBA／灰狼強勢勇奪4連勝 國王進季後賽再等等

挾著昨晚逆襲勇士的氣勢，灰狼在「背靠背」作客面對國王的比賽中依然展現贏球的韌性，靠著第四節一波關鍵攻勢，將比分拉開到10分差，以119比115擊退國王，收下4連勝。同時，灰狼戰績也追上勇士，排名擠進第6名。

國王結束2連勝，原本他們冀望透過自家贏球，結束歷史上最長連續16年未進季後賽的難堪紀錄，但卻事與願違。國王目前仍居西區第3，接下來他們仍將直指提前進入季後賽的悲願。

灰狼團隊共7人得分雙位數，不過對勇士轟進致勝三分球的唐斯（Karl-Anthony Towns）並未上場；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）20分，愛德華（Anthony Edwards）得到17分7助攻5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）16分16籃板4助攻2阻攻，安德森（Kyle Anderson）15分11助攻，康利（Mike Conley）16分，里德（Naz Reid）18分。

灰狼雖然團隊只投進9顆三分球，但國王狀態更差，全隊累積27投僅5中。菜鳥射手穆雷（Keegan Murray）此役投進1顆三分球，本季累積185顆，距離米契爾（Donovan Mitchell）的新秀紀錄還差2球。

國王陣中仍以福克斯（De'Aaron Fox）的29分為最高，沙波尼斯（Domantas Sabonis）24分10籃板4助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）得到19分。

udn討論區