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NBA／貝頓狂轟8記三分球 快艇主場輕取公牛

聯合新聞網／ 綜合報導
貝頓狂轟8記三分球。 路透
貝頓狂轟8記三分球。 路透

公牛昨天擊敗湖人隊，今天「背靠背」出戰同屬洛杉磯的快艇隊，不過戰況卻大不相同，快艇從第二節開始一路擴大優勢，最終順利以124：112擊敗公牛。賽後快艇戰績40勝36敗，落後西區第4的太陽半場勝差。

公牛原先在首節取得5分領先，快艇第二節開局馬上打出12：2的攻勢，反超比分。第三節快艇維持高檔，狂轟37分，一口氣將分差拉開到22分。末節公牛無力追趕，提前換上替補陣容，讓快艇輕鬆取勝。

快艇前鋒莫里斯（Marcus Morris）生病缺席，由貝頓（Nicolas Batum）擔任先發，他這場比賽手感發燙，三分球10投8中，攻下全隊最高的24分，堪稱是致勝頭號功臣。

當家球星雷納德（Kawhi Leonard）也有22分7籃板6助攻的表現，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是拿到12分10助攻，成為NBA史上第9位累積400場至少10次助攻的球員。

公牛的部分，拉文（Zach LaVine）攻下23分，德羅展（DeMar DeRozan）21分7助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）20分8籃板。

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