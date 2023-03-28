NBA／唐西奇技術犯規取消免禁賽 助獨行俠止4連敗
昨天（27日）對黃蜂吞下本季第16次技術犯規的唐西奇（Luka Doncic），原本要自動禁賽一場，但聯盟決定撤銷這一次的技術犯規，這讓他得以出席今天「背靠背」對溜馬的客場比賽。
唐西奇此役攻下25分7籃板6助攻，搭配二輪新秀哈迪（Jaden Hardy）替補上場貢獻20分4籃板4助攻3抄截，加上厄文（Kyrie Irving）也以11投7中的效率拿到16分6助攻3籃板3阻攻2抄截的全面數據，獨行俠在第三節一舉拉開比分差距，之後一路笑到最後，終場以127比104輕鬆獲勝。
擺脫連續兩場敗給黃蜂的陰霾，獨行俠團隊命中率達到56.6%，並且砍進18顆三分球，總算結束近期的4連敗，不過排名仍居西區第11。
本季至今，唐西奇一共累積49次至少拿到20分5助攻5籃板，根據統計，他已經連續4個賽季都有如此表現。而這場比賽也是他與厄文合體的第4場勝利，但卻吞下8敗，顯然還有很大的提升空間。
小將哈迪本季第8次至少拿到20分，在獨行俠隊史21歲以下的球員中排名第3多，僅此於唐西奇的99次和史密斯（Dennis Smith Jr.）的15次。
溜馬陣中以新秀馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的26分為最高。
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