NBA／小裴頓健康回歸勇士 柯瑞：注入防守能量

重返勇士多日之後，小裴頓（Gary Payton II）今天總算在與灰狼的比賽中登場。總計替補出賽15分鐘，4投3中得到9分2籃板1助攻1阻攻，儘管勇士最後時刻連續出現關鍵失誤，最後以3分之差飲恨，但小裴頓能夠健康回歸，勇士上下可說是擁抱歡迎。

「小裴頓對於球隊的防守非常重要，他為我們帶來能量，他清楚球隊戰術體系。他注入了不同的元素，但和我們的節奏步調一致。」柯瑞（Stephen Curry）說。

小裴頓亦表示自己和勇士這群核心戰將相處非常融洽，而對於第二陣容，小裴頓透露自己一直在觀察這些板凳悍將的比賽。「我一直觀察他們的比賽，了解他們在場上喜歡什麼。很高興能跟他們一起奮戰。」

GPII returns to the floor 👏



A standing O as Gary Payton II checks in for the @warriors for the first time this season!



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這其中對他來說，最特別的新面孔就是迪文森佐（Donte DiVincenzo）。

「我們在場上才剛碰面，迪文森佐就說：『你要怎麼打？全場防守？』我回答：『那是當然的』。能量就在那裡，我知道他的打法，他也清楚我的，所以我們適應起來不難。」小裴頓說。

湯普森（Klay Thompson）也是熱烈歡迎小裴頓的回歸。「他能回來真的是太棒了。他所得到的掌聲是他應得的，他是我們上季奪冠的重要成員之一。」

在小裴頓進駐後，勇士輪替陣容勢必會遇到一些上場時間的調整，柯爾（Steve Kerr）認為：「有些人的上場時間會被分掉，但很難說他會拉到哪些人的時間。今年球隊和去年截然不同，這需要更多的實驗。」

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