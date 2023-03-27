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NBA／勇士關鍵失誤葬送勝利 柯瑞：從中吸取教訓

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 法新社
柯瑞。 法新社

勇士與灰狼戰績皆在季後賽、附加賽邊緣徘徊，今天雙方正面對決，結果勇士在最後關頭連續失誤，下半場僅得41分，最終以96：99敗給灰狼，勇士結束主場9連勝，領先第7的灰狼的勝差剩0.5場。

「浪花兄弟」此戰手感都不理想，柯瑞（Stephen Curry）23投8中拿到20分，湯普森（Klay Thompson）也僅17投5中，攻下15分。只有波爾（Jordan Poole）表現還算正常，全場16投8中，得到27分。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後直言球隊投籃選擇不佳，「我們沒有轉移球，有很多急躁和糟糕的投籃，好幾次有空檔出現，還出手一堆18呎後仰跳投。」

「他們（灰狼）是一支優秀的防守球隊，每個位置都有出色的尺寸，如果我們不跑起來，調動他們，進攻將會很困難」柯爾說。

談到最後關頭的失誤，柯瑞直言球隊打得不漂亮：「我們輸了，必須從中吸取教訓，這是季後賽可能會出現的情況，無論比賽內容有多醜陋、發生多少失誤，如果能搶下這種勝利，將可以改變整個季後賽系列賽的走向。」

Stephen Curry

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