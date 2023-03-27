NBA／右腳肌腱斷裂仍神速復原 詹姆斯：醫生也感不可思議

38歲的詹姆斯（LeBron James）不僅是本身體能依舊維持巔峰狀態，就連傷病恢復也是「生化人」等級！

先前因右腳傷缺席13場比賽的詹姆斯，原本被評估最快可能要季末剩幾場比賽才能回歸，但今天主場迎戰公牛卻是搶先復出。賽後受訪時詹姆斯透露，有兩名醫生建議他開刀，並宣告本季報銷。不過詹姆斯沒有選擇手術治療，反而另外尋找權威醫生進行評估。確定可以復出的結果，就連醫生都表示不可思議。

「有兩位醫生曾建議我動手術，這將導致球季提前結束，但我隨後看了『詹皇等級』的足科權威，才確定可以康復。我將在賽季結束後做核磁共振檢查，判斷是否要動手術，現在我確定還不需要」詹姆斯說。

詹姆斯還透露自己的復原進度神速，「我的肌腱斷裂了，這類傷勢通常要4周以上的時間恢復。醫生表示，我的復原速度是他們看過最快的。」

詹姆斯今天替補出陣拿下19分8籃板，不過湖人最終仍不敵公牛。談到場上的狀態，詹姆斯坦言還在適應：「顯然節奏很重要，我有幾次突破和控球出現失誤，出手的感覺也不如以往，但大家必須要了解，我先前缺席了4周。」

目前湖人戰績37勝38敗，暫居西區第9，與雷霆隊戰績相同，領先第11的獨行俠1場勝差，剩下7場例行賽全都非常關鍵。

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