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NBA／唐斯飆逆轉三分球 勇士連續失誤斷送主場9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐斯命中致命三分球。 法新社
唐斯命中致命三分球。 法新社

主場迎戰灰狼好不容易才在第四節後段超前比分的勇士，在最後關頭連續出現2次致命失誤，反被唐斯（Karl-Anthony Towns）轟進關鍵三分球，一舉逆轉局勢；而在最後一擊戰術執行中，柯瑞（Stephen Curry）也沒有很好拿到球權，只能在底線倉皇出手，最終球只打到籃框，勇士就以96比99終結3連勝。

除了中止近期連勝外，勇士傲人的主場堡壘也被攻破，結束9連勝之旅，吞下本季主場第8敗。目前勇士仍排名西區第6，至於灰狼在這波3連勝之後，排名回到西區第7，僅落後勇士0.5場勝差。

在這場低比分的對決中，勇士多數時間處於落後狀態，打到第四節一度還輸9分之多，但湯普森（Klay Thompson）的適時三分球，加上波爾（Jordan Poole）單節獨拿10分，包括一記重要外線，勇士在剩下1分28秒取得2分超前。

第四節將近5分鐘進攻陷入麻煩僅靠唐斯取得3分的灰狼，利用戈貝爾（Rudy Gobert）的罰球追到1分差，勇士看起來仍掌握主動權，沒想到格林（Draymond Green）發生傳球失誤，完成抄截的安德森（Kyle Anderson）把球交給唐斯，讓他轟進逆轉戰局的三分球。

隨後勇士進攻，時間還剩下4.4秒，波爾又出現要命的傳球失誤。這兩波攻勢自亂陣腳，基本上也導致勇士失去主場連勝的機會。

唐斯全場16投僅5中，儘管如此他在第四節的2顆三分球卻是拯救了球隊，他拿到14分5籃板3助攻2抄截；戈貝爾10分18籃板，愛德華（Anthony Edwards）趕在今天回歸，上場35分鐘，14投5中拿到13分4籃板3助攻

替補的里德（Naz Reid）表現依然神勇，得到全隊最高23分，安德森則是12分10籃板7助攻5抄截的全能演。

「浪花兄弟」此役手感都不理想，柯瑞23投8中拿到20分9助攻6籃板，湯普森也僅17投5中，所得到的15分都是三分球。波爾16投8中獲得全場最高27分，格林12分7籃板5助攻。

勇士 灰狼

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