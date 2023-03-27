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NBA／生涯第2次替補登場 詹皇終結連續先發紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯生涯第2次替補上場。 路透社
詹姆斯生涯第2次替補上場。 路透社

因右腳傷勢缺席13場比賽的詹姆斯（LeBron James），在今天突然以替補身份重回賽場。雖然他上場29分32秒，拿下19分8籃板3助攻，不過湖人面對公牛的強勢進攻卻是難以抵擋，第四節一度輸到21分，最終以10分之差終結3連勝。

在歷經20年生涯以及1413場的例行賽之後，這是詹姆斯生涯第2次以替補之姿登場。

先前那一次已經要追溯到2007年12月11日騎士主場對溜馬的比賽。該場比賽詹姆斯同樣準備傷癒回歸，同時也為了力挺瓦瑞喬（Anderson Varejao）不讓他被球迷噓，主動要求替補出賽。

「我要求教練讓我替補出場，因為這樣就可以避免讓瓦瑞喬單獨出場，球迷就不會噓他。我這麼做，是為了幫助隊友。」詹姆斯當時受訪時如此說道。

由於詹姆斯生涯第2次替補登場，這讓他連續1080場先發的紀錄也為之中斷，排名史上第2長，僅次於保羅（Chris Paul）的連續1208場。

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