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NBA／貝佛利正面嘲諷詹皇 「捏鼻子」笑湖人打得很臭

聯合新聞網／ 綜合報導
貝佛利(左)。 法新社
貝佛利(左)。 法新社

公牛隊貝佛利（Patrick Beverley）先前聲稱要將老東家湖人逐出季後賽行列，今天兩隊在洛杉磯迎來正面對決，詹姆斯（LeBron James）也復出迎敵。結果貝佛利真的毫不留情，在比賽中瘋狂嘲諷對手，為比賽掀起不少話題，公牛最終也以118：108擊敗湖人，3天後兩隊將在芝加哥展開二部曲。

貝佛利加盟公牛後，球隊取得9勝5敗的成績，站上東區第10。湖人則是從西區後段爬起，重回季後賽席次爭奪戰。本場比賽的勝負分水嶺在第二節，公牛在比賽中段打出13：2的攻勢，將分差擴大至20分，雖然湖人後續有追回一些分數，不過仍一路落後，最終吞敗。

比賽中貝佛利多次嘲諷對手，他在進攻單吃詹姆斯後，比出「Too Small」動作（意指：太小隻），另外他還做出捏鼻子動作，意指湖人打得很臭。比賽結束瞬間，更興奮地向湖人球迷飆髒話。

貝佛利賽後受訪時表示：「我只是在打籃球，很高興能看到老隊友及教練。」被問到為何和公牛配合得那麼好，貝佛利也做出比喻：「如果我是一把湯匙，公牛就把我當湯匙用，湖人卻把我當叉子在用。」

公牛本場比賽以拉文（Zach LaVine）32分表現最佳，德羅展（DeMar DeRozan）17分10助攻，貝佛利則貢獻10分5助攻。湖人全隊6人得分上雙，詹姆斯拿下19分8籃板。賽後公牛36勝38敗，維持東區第10；湖人37勝38敗，西區第9。

Patrick Beverley LeBron James

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