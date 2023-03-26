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NBA／交易後首度對決湖人 貝佛利：感覺很有趣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
貝佛利近期助公牛回到東區第10名席次 法新社
貝佛利近期助公牛回到東區第10名席次 法新社

自從貝佛利（Patrick Beverley）加盟公牛後，球隊取得9勝5的成績，排名從一度東區10名之外，如今站上了第10名席次，且領先後面的巫師2.5場勝差，距離前面的暴龍和老鷹也僅有0.5、1.5場的差距，有機會爭取更好的排名順序。

「在我到來之前，他們就已經是一支防守很強的球隊。我帶來了我的態度、賽前準備方式、對於年輕球員和球隊的幫助，加上原本既有的一切，就成了一支更為穩固的團隊。」貝佛利說。

談到先前在湖人以及轉戰公牛後的不同之處，貝佛利表示：「很明顯，在湖人有很多需要大量持有球權的球員。詹姆斯（LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、戴維斯（Anthony Davis）、施羅德（Dennis Schroder）、里夫斯（Austin Reaves）。我的角色差不多是一個3D球員。」

「在生涯之中，我感覺自己的角色不僅僅是如此。我在公牛也能做同樣的事情，只不過球會在我手裡。我有一個好的教練，一個好的體系，一個簡單的體系。」

貝佛利說：「這和身邊的球員有關。德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、懷特（Coby White）。他們真的很會打球，這讓我打得更輕鬆。我沒有在一場比賽中傳出12次助攻，我只是打球，享受比賽樂趣。」

公牛在台灣時間週一將前往洛城，準備和湖人、快艇展開3場對決，對3隊來說都是相當重要的交手。

對於首度面對前東家湖人被，貝佛利表示：「這將會非常有趣。顯然，我跟湖人球員的關係很好。我效力湖人的時間不長，也經歷過一些小逆境。我會全心全意投入到比賽中，以高水準的表現去競爭。」

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