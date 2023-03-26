NBA／國王菜鳥挑戰三分球紀錄 主帥布朗力挺子弟兵
面對傷兵滿營的爵士，國王靠著下半場的出色發揮，以121比113拿下勝利。除了赫爾特（Kevin Huerter）持續優異表現外，陣中新秀穆雷（Keegan Murray）更砍進6記三分球，獨拿22分。
根據統計，穆雷在今年新秀賽季已經累積轟進184顆三分球，距離米契爾（Donovan Mitchell）所創下的新秀年187顆三分球紀錄還差3顆，有望締造歷史新猷。
對於子弟兵的出色表現，布朗（Mike Brown）自然看在眼裡，他也力挺穆雷能夠獲選進入年度新秀第一對。「如果穆雷打破新秀三分球命中數紀錄卻沒有入選年度新秀第一隊，而且這還建立在我們球隊戰績如此出色的情況下，那麼在我看來這樣的評比就是狗屁。」
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