NBA／鵜鶘21顆三分球摧毀快艇 輕鬆笑納4連勝

近況出色的鵜鶘再度發揮強大火力，團隊狂砍21顆三分球，創下賽季新高，也追平隊史紀錄，英格倫（Brandon Ingram）、麥凱倫（C.J. McCollum）、墨菲（Trey Murphy III）3人更是聯手攻下85分，在比賽中一路取得領先優勢，最多更贏到25分，以131比110輕鬆擊沉快艇。

鵜鶘搶下4連勝，戰績37勝37敗追上湖人和灰狼，3隊排名之爭陷入白熱化；至於快艇落敗後，加上太陽今天贏球，4強之位還沒坐熱又拱手讓出。此外，快艇和第6名的勇士戰績同為39勝36敗，雙方已無勝差。

Career night for Trey Murphy III 🔥



32 points

10 threes (career-high)

11/14 FG

W pic.twitter.com/o1D5vgTXni — NBA (@NBA) 2023年3月26日

墨菲此戰手感火燙，三分球12投10中攻下32分，創下個人單場命中最多三分球紀錄；墨菲曾在3月12日對拓荒者命中9記三分球，成了隊史首位單季多次至少投進9顆三分球的球員。

英格倫獲得32分還傳出13次助攻，麥凱倫21分8籃板8助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）17分13籃板4助攻。鵜鶘團隊命中21記三分球、三分命中率高達61.8%（34投21中）、全隊合計送出36次助攻，這3項數據皆創賽季新高。

Brandon Ingram balled out in the Pelicans W 🗣️



32 PTS

4 REB

13 AST (career-high) pic.twitter.com/Nb6NWx9ne1 — NBA (@NBA) 2023年3月26日

相較於鵜鶘團隊火力均衡發揮，快艇陣中無人得分超過20分，替補的海蘭德（Bones Hyland）獲得18分7助攻，葛登（Eric Gordon）15分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）14分5助攻3籃板；雷納德（Kawhi Leonard）狀態低迷，16投僅4中得到12分，這是他自2月中以來的最差進攻表現。

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