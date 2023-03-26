NBA／太陽板凳暴徒大爆發 第四節擊潰76人止連敗

近7戰吞下6敗、排名看似面臨跌出西區前6強的太陽，今天主場迎戰來訪的76人，在第四節靠著板凳暴徒的強勢飆分，一口氣打趴對手，領先優勢擴大到20分以上，也讓76人難以翻身。太陽一路摧枯拉朽轟炸，最終以125比105痛擊76人。

太陽中止3連敗的同時，也送給了76人一波2連敗；太陽拿到這重要一勝，排名又重新回到西區第4。

替補的華倫（T.J. Warren）攻下16分8籃板，洛斯（Terrence Ross）15分7籃板4助攻，佩恩（Cameron Payne）14分7助攻，3人在第四節聯手拿到26分，甚至壓過76人全隊得分，成了比賽勝負關鍵。

和安比德（Joel Embiid）同為近期聯盟火力最兇猛球員的布克（Devin Booker），此役獲得29分5助攻3籃板，替代艾頓（Deandre Ayton）先發的畢永柏（Bismack Biyombo）繳出17分13籃板5阻攻表現，保羅（Chris Paul）13分8助攻5籃板。

在失去哈登（James Harden）的情況下，76人進攻幾乎只集中在安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）身上，哈里斯（Tobias Harris）12投4中僅拿13分，難以有效支援，安比德得到28分10籃板4助攻2阻攻，馬克西則是19投14中包括7顆三分球，豪取37分7籃板3助攻。

76人整個第四節命中率僅36.8%，三分球6投0中，反觀太陽則是團隊命中率高達57.7%，三分球7投5中。

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