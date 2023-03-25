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NBA／波爾第四節轟19分 柯瑞、柯爾齊讚瘋狂表現

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾今天的表現，讓舊金山球迷沸騰。 美聯社
波爾今天的表現，讓舊金山球迷沸騰。 美聯社

被寄予厚望的勇士得分悍將波爾（Jordan Poole）今日挺身而出，挾著第四節的強勢表現，帶領球隊後來居上以120：112逆轉76人隊。賽後，老大哥柯瑞（Stephen Curry）與總教練柯爾（Steve Kerr）皆異口同聲地盛讚這位年輕新星。

本場比賽，76人在比賽大多時間皆保持領先，但波爾持續發力，讓勇士得以逐漸超前比分。波爾不僅在第四節打好打滿獨拿19分，還在剩餘1分20秒時，於底線命中一記重要三分球，幫助勇士將領先差距擴大到5分，從而奠定球隊勝利基礎。最後，從板凳出發的波爾以超過5成的三分命中率，砍下全隊最高33分。

柯瑞賽後對於波爾的出色發揮不吝給予稱讚，「在旁邊看或跟他一起打比賽很有趣。對手為了波爾做了些調整，我在投籃上獲得一些寬鬆的防守，湯普森（Klay Thompson）也得到一些空檔，這都是托他的福。不管球隊需要什麼，波爾都會做好準備。」

除了柯瑞外，柯爾也成了波爾的粉絲，「他在去年季後賽表現很好，幫我們拿下很多場關鍵比賽，今晚，他表現得像那時候一樣。當波爾不僅用切入以及投籃攻擊，同時還能站上罰球線時，球隊就有了更多元的攻擊面向，這就是他最好的樣子，我認為他在防守方面同樣表現得很好，他今晚真的棒極了。」

波爾在這個休賽季獲得四年1.4億美元的大合約，並在先發替補兩邊跑情況下，本季繳出場均20.1分、4.6助攻、2.7籃板的成績。

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