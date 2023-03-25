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NBA／加盟籃網僅打42場 西蒙斯又傳無限期缺賽

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯幾乎已成了聯盟高薪低就的樣板人物。 路透社
西蒙斯幾乎已成了聯盟高薪低就的樣板人物。 路透社

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）已因傷離開賽場超過一個月，而稍早球隊官方又宣布，他將因背部傷勢無限期缺賽。

西蒙斯去年在哈登（James Harden）交易案中，被76人隊送往布魯克林，當人們期待他能補上球隊最缺的側翼戰力，輔佐杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）時，他卻因背傷而缺席整個賽季。

本賽季初，西蒙斯睽違一年再度上場打球，表現卻不盡理想，同時出賽也是斷斷續續。不過，由於杜蘭特與厄文在交易截止日前皆出走他隊，讓外界仍期待西蒙斯能在獲得更大發展空間時，找回曾入選3次明星賽的實力。

沒想到，自2月15號對上熱火隊後，西蒙斯再度因背部以及膝蓋傷勢離開球場至今，期間雖然有透過抽水、注射PRP（高濃度血小板血漿）等方式治療，但籃網推特顯示，目前還看不到西蒙斯回歸的日程，「根據稍早檢查，西蒙斯背部遭遇神經擠壓症候群，他將繼續離開賽場，球團將為他規劃最好的長期治療。」

雙星離開後，西蒙斯身上的頂薪已是籃網隊中最大張合約，若他低迷的出場率無法獲得改善，勢必將對球隊未來規劃造成巨大阻礙。

籃網 西蒙斯

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