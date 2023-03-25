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NBA／國王赫爾特復出射日 太陽跌出西區四強之列

聯合新聞網／ 綜合報導
赫爾特今天在三分線上繳出恐怖的五成命中率。 美聯社
赫爾特今天在三分線上繳出恐怖的五成命中率。 美聯社

賽前分佔西區第三、第四的國王太陽隊在稍早展開一場激戰，前者最終在神射手赫爾特（Kevin Huerter）的火力挹注下，以135：127逆轉得勝。

上半場，國王三分線手感冰冷，僅21投6中，這也讓球隊在首節及第二節都在追趕太陽，於中場時以56：67落後。不過，在第三節時，這支聯盟最會進攻的球隊開始急起直追，在該節前半段打出一波16：7的攻勢，將比分拉近，之後又靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）的罰球、赫爾特的三分球以79：76超前比數。

或許是國王攻勢太過猛烈，太陽主將布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）雙雙在這段期間領到技術犯規，而即便主將福克斯（De'Aaron Fox）因傷退場，國王仍未停止腳步，靠著赫爾特頻頻命中三分球，在第三節末將比數拉大至87：77，也在第四節成功守住領先、收下勝利。

赫爾特雖然今天才傷癒復出，但他在三分線上12投6中、命中率高達五成，砍下全隊最高29分，為國王的致勝功臣；而太陽方面，即便保羅送出13次助攻、布克拿下32分，板凳出發的洛斯（Terrence Ross）也獲得本季新高32分，但在少了中鋒艾頓（Deandre Ayton）情況下，仍難以取勝。

這場比賽過後，兩隊勝差近一步拉開至6場，太陽更因此被快艇反超，跌落到第5名，僅些微勝率領先緊追其後的勇士，雙方之間並無勝差；國王仍居西區第3，和前面的灰熊隊勝差兩場。

國王 太陽

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