NCAA／四大頭號種子全滅無緣八強 1979年以來首見

今天在「甜蜜16強」面對全美防守最強的休士頓大學時，邁阿密大學遠投進切都有好的表現，先發5人得分全部破雙位數，最終89比75贏球，成功打進「菁英8強」。

在中西區頭號種子休士頓大學遭淘汰後，形成全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃錦標賽1979年開始排種子以來，首次出現沒有任何一支頭號種子的球隊闖進「菁英8強」的情況。

邁阿密大學（University of Miami）是本季能從休士頓大學（University of Houston）手中拿下超過70分的僅有第5隊。他們在晉級「菁英8強」（Elite Eight）後，將和中西區第2種子德州大學（University ofTexas）與第3種子賽維爾大學（Xavier University）之戰的勝方，爭奪晉級「最終4強」（Final Four）的門票。

在休士頓大學輸球前約30分鐘，南區頭號種子兼全美頭號種子阿拉巴馬大學（University of Alabama）才剛敗給聖地牙哥州立大學（San Diego State University）。在那之前，東區頭號種子普度大學（Purdue University）、西區頭號種子堪薩斯大學（University of Kansas）都已經中箭落馬。

這是中西區第5種子邁阿密大學連兩年打進分區決賽，也是休士頓大學3年來首度無法闖進「菁英8強」。

派克（Nijel Pack）今天手感火燙，10次在三分線外出手，砍進他本季新高的7球，攻下全場最高26分，邁阿密大學在他帶領下，進攻多點開花，這讓休士頓大學完全招架不住。

擁有華人血統的混血球員以賽亞．王（IsaiahWong，音譯）為邁阿密大學貢獻了20分。米勒（Jordan Miller）突破休士頓大學防線， 全場攻下13分。奧米爾（Norchad Omier）則維持他在籃下的強度，有12分、13籃板進帳，這是他第16次的「雙十」成績。

對於連續4年打進「甜蜜16強」（Sweet 16）的休士頓大學來說，今天輸球無疑令他們心碎，因為近16場比賽贏了15場的他們，本季的目標就是打進在休士頓舉行的「最終4強」大戰。

邁阿密大學總教練拉拉納加（Jim Larrañaga）將率隊挑戰隊史首度闖進「最終4強」的紀錄，過去他曾率喬治梅森大學（George Mason University）於2006年打進「最終4強」。

在奧米爾上籃得手、加罰也進的「3分打」，及米勒的左手挑籃命中後，邁阿密大學拉出一波16比5攻勢，取得47比36的兩位數領先。

休士頓大學一度將落後縮小到兩分，但派克接連砍進3個三分球、米勒和波普拉（Wooga Poplar）也各進一記三分彈，讓邁阿密大學拉出一波16比2攻勢，取得70比53的領先，並自此保持至少11分的領先直到終場。

華克（Jarace Walker）攻下休士頓大學全隊最高的16分，並抓下11個籃板，交出「雙十」成績單。

休士頓大學此役整體投籃命中率只有3成75，三分球命中率更是低到只有2成9，進攻手感冰冷，也是他們吞敗的主因之一。

「菁英8強」對戰名單別分別是：聖地牙哥州立大學對克瑞頓大學（Creighton University）、邁阿密大學對德州大學；費爾里狄金生大學（Fairleigh Dickinson University）對堪薩斯州大、康乃狄克大學對岡薩加大學。

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