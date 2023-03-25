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NBA／安比德砍46分無用 波爾末節發飆勇士主場9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾第四節大爆發，幫助勇士拿下重要3連勝。 法新社
波爾第四節大爆發，幫助勇士拿下重要3連勝。 法新社

哪怕在外面多受委屈，只要回到可愛溫暖的自家主場，勇士彷彿就是百毒不侵、無堅不摧。

第三節後段陷入亂流導致落後9分的勇士，靠著波爾（Jordan Poole）在第四節一人狂砍19分，幫助球隊扭轉頹勢。勇士第四節轟出41比24的猛烈攻勢，讓安比德（Joel Embiid）的46分成了空包彈，最終以120比112勝出。

勇士取得近期一波3連勝，更達成主場9連勝。由於太陽輸球，快艇排名躍居第4，勇士則以些微勝率之差落後太陽，仍排名西區第6。

第三節進行到2分38秒，波爾完成一波四分打，勇士取得2分超前，但隨後76人在安比德的串聯下發動12比1的攻勢，反而在三節打完後帶著9分領先優勢進入決勝期。

波爾第四節接管比賽，遠投近切無往不利，9投6中包括2記三分球和5罰全中，一人拿下全場33分之中的19分，帶動勇士逐漸收復失土；加上湯普森（Klay Thompson）和柯瑞（Stephen Curry）適時建功，勇士重新取得2分超前。終場前1分18秒，波爾底線三分命中，隨後柯瑞拋投得手，勇士拉開7分差，從而確保勝利。

柯瑞18投10中，拿到29分8籃板3助攻；湯普森砍進6顆三分球，進帳21分，此外，他本季已經累積投進268顆三分球，高居聯盟第一。格林（Draymond Green）貢獻10分10助攻7籃板，魯尼（Kevon Looney）也有6分10籃板7助攻的表現。

安比德全場23投13中包括22罰19中，狂砍46分9籃板8助攻2抄截，試著填補哈登（James Harden）因傷休兵的空缺，但仍是獨木難撐。整個第四節，安比德拿到15分，但其他球員一共只得到9分，對照「浪花三兄弟」的全面開花，團隊命中率達65%，76人哪怕是外圍火力還是籃板保護都失去立足點。

哈里斯（Tobias Harris）12投10中得到23分6籃板3助攻，馬克西（Tyrese Maxey）21分5助攻4籃板。

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