NBA／巫師4人破20分 97年以來首度橫掃馬刺

眼見排名逐漸被公牛甩開，可能將失去附加賽資格，巫師今天趕緊拿後段班的馬刺進補。靠著全隊4人破20分的強勢火力，136比124中止近期4連敗的頹勢。

基斯佩特（Corey Kispert）砍進6顆三分球，獲得生涯新高26分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）進帳23分9籃板5助攻4阻攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）21分11籃板6助攻，萊特（Delon Wright）24分7籃板。

巫師本季兩次交手都擊敗馬刺，值得一提的是，這是巫師自1996-97年以來首度橫掃馬刺，這意味著當馬刺選進鄧肯（Tim Duncan）後，巫師就無法在單一賽季掃掉黑衫軍。

馬刺此戰也有7人得分雙位數，強森（Keldon Johnson）得到30分10籃板4助攻，貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）20分7籃板，瓊斯（Tre Jones）10分12助攻。

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