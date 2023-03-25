NBA／巫師4人破20分 97年以來首度橫掃馬刺
眼見排名逐漸被公牛甩開，可能將失去附加賽資格，巫師今天趕緊拿後段班的馬刺進補。靠著全隊4人破20分的強勢火力，136比124中止近期4連敗的頹勢。
基斯佩特（Corey Kispert）砍進6顆三分球，獲得生涯新高26分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）進帳23分9籃板5助攻4阻攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）21分11籃板6助攻，萊特（Delon Wright）24分7籃板。
巫師本季兩次交手都擊敗馬刺，值得一提的是，這是巫師自1996-97年以來首度橫掃馬刺，這意味著當馬刺選進鄧肯（Tim Duncan）後，巫師就無法在單一賽季掃掉黑衫軍。
馬刺此戰也有7人得分雙位數，強森（Keldon Johnson）得到30分10籃板4助攻，貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）20分7籃板，瓊斯（Tre Jones）10分12助攻。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言