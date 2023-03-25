NBA／見證戴維斯蛻變 施羅德讚：更常發聲與隊友溝通

作為湖人二當家，戴維斯（Anthony Davis）是否能在沒有詹姆斯（Lebron James）時扛起領導責任，一直是人們討論話題。而二度成為他隊友的施羅德（Dennis Schroder）則在受訪時，點出了戴維斯這幾年的轉變。

施羅德首度來到洛杉磯是在2020~21賽季，當時為衛冕軍的湖人以格林（Danny Green）作為代價，將他帶進球隊。沒想到，湖人該球季表現虎頭蛇尾，在季後賽第一輪就被太陽隊淘汰，施羅德之後也離開湖人，之後前往塞爾蒂克隊、火箭隊，才再重返洛杉磯。

湖人隊當初以包括英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）、哈特(Josh Hart）以及多個選秀權等巨額資產換來戴維斯，其中一個目的就是希望他能在詹姆斯狀態衰退後，成為下一代球隊領導者。然而，戴維斯雖然在首年即幫助球隊奪冠，卻在之後受傷病影響，貢獻大打折扣，也不禁讓外界質疑他是否真能接下詹姆斯火炬。

但在接受《ESPN》麥克曼奈明（Dave McMenamin）採訪時，隊友施羅德卻認為戴維斯已經有所成長，「他比我第一次在這個時候還要優秀，我的意思是更常發聲。我剛來這個時候對他了解並不多，但他今年做得很好。」並表示詹姆斯是關鍵角色，「我覺得戴維斯有和他學習，如何和隊友溝通，尤其是在防守端。他這幾年有很大的成長。」

在詹姆斯傷退後，湖人仍在戴維斯當家的情況下咬住戰績，目前以36勝37負，在競爭激烈的西區位居第8名。

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