NBA／不滿湖人獲46罰 太陽主帥砲轟裁判損失2萬美元

近期，關於裁判執法的爭議連綿不斷，太陽隊總教練威廉斯（Monty Williams）日前便接連表達對吹判的不滿，導致他收到一張20000美元（約新台幣60萬元）的罰單。

太陽於前天遭到湖人隊以122：111擊敗，其中，在罰球數方面，前者更以20：46大幅落後，也在罰球線上輸了21分，成了落敗關鍵。對此，威廉斯於賽後記者會相當不滿地說：「你在哪看過球隊能罰球46次的比賽？我受夠一直談論相同事情了。」

不僅如此，威廉斯也以再前一場與雷霆隊的交手為例，繼續抨擊裁判，「上一場，我想亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）罰了19球。這是老調重彈，我已經厭倦了談論罰球問題。球員們知道得盡好本分，但這差距實在太大了，並且我要再強調一次，46：20，我講完了，這些是我要說的話。」

事實上，威廉斯上星期對陣公鹿隊的賽後採訪，也同樣直接地抨擊裁判，「我可以坐在這，說你們早就知道的事情，你們就把我的話放在引述裡就好。這不公平，布克（Devin Booker）面對防守最侵略的哈勒戴（Jrue Holiday）只有3次罰球機會；而安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻有24次罰球，這很荒謬。」

Monty Williams calls out the refs after Giannis Antetokounmpo attempted more free throws than the entire Suns team



“It’s not fair. Book had 3 free throws”



(h/t @DuaneRankin ) pic.twitter.com/9FR9Mhcxcc — NBACentral (@TheNBACentral) 2023年3月15日

威廉斯已連續指責裁判兩星期，聯盟自然也無法忍受，於稍早宣布對他施以20000美元的罰款，也讓威廉斯加入了范弗利特（Fred VanVleet）、唐西奇（Luka Doncic）、史馬特（Marcus Smart）等近期受罰行列。

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/tHhrlJEdHt — NBA Communications (@NBAPR) March 24, 2023

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