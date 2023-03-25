NBA／對裁判比收錢手勢 唐西奇遭罰款35000美元

NBA一向對球員針對裁判的言行舉止相當敏感，獨行俠隊巨星唐西奇（Luka Doncic）日前對裁判比出「數錢」手勢，也果不其然地遭受3萬5000美元（約新台幣106萬）的罰款處分。

事情起源於美國時間22號，獨行俠對上勇士隊比賽，在比賽來到末節僅剩6秒、獨行俠僅落後兩分的關鍵時刻，唐西奇嘗試放球入籃，卻因格林（Draymond Green）干擾而未進，裁判也無響哨，使得獨行俠最終兩分差敗北。

L u k a m o n e y pic.twitter.com/pXJ25XTZCB — James Burnes (@JamesBurnes8) 2023年3月23日

唐西奇對於裁判未吹犯規顯得相當不滿，於暫停時神情不悅地對他比出「數錢」的手勢。而聯盟顯然無法接受此行為，在稍早時，由副總杜瑪斯（Joe Dumars）宣布，將對唐西奇施以35000美元罰款，並表示他的行為「不適當且不專業」。

Luka Doncic misses the layup over Draymond Green and the Mavs are forced to foul with 1.7 left in the game; Looney hits both FTs to put the Warriors up 5! pic.twitter.com/kDMTMe8Vhw — hoops bot (@hoops_bot) 2023年3月23日

事實上，這並非該場比賽唯一的爭議判決。第三節時，因裁判與獨行俠方對於球權歸屬溝通不清，導致勇士球員發球時，出現獨行俠無人回防、唱空城的情形，惹得老闆庫班（Mark Cuban）要求重賽。

Dallas defended the wrong side and Warriors got a free basket 😭😭😭 pic.twitter.com/yB1LNDepWX — Alex 👋 (@Dubs408) 2023年3月23日

從分差極小的結果來看，這兩次判決對比賽至關重要，再加上獨行俠勝率在此戰後跌破5成，使得唐西奇變得更加不滿，而做出了受聯盟判罰的行為。

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/NRBUx4popD — NBA Communications (@NBAPR) 2023年3月24日

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