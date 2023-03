NBA／拯救太陽西區前四強優勢 傳杜蘭特有望下周回歸

太陽隊在杜蘭特(Kevin Durant)傷後戰績直直落,幸好根據外媒,他有望在美國時間下周三回歸賽場,挽救球隊排名。

在交易大限前,太陽發動一筆驚天交易,將當時因傷仍在休養的杜蘭特,從布魯克林帶至鳳凰城。自太陽傷癒復出後,杜蘭特與球隊拿下3連勝,卻又在對上老東家雷霆隊的賽前訓練,於一次上籃時扭傷左腳,之後缺賽至今。

Here’s video of Kevin Durant slipping on the floor pregame. He stayed down for a few seconds but then got up and finished his on-court work. pic.twitter.com/DwTrNc6LIr

少了杜蘭特,再加上於交易案中損失布里吉斯(Mikal Bridges)、強森(Cameron Johnson)等輪替球員,太陽戰力大受影響,於接下來7場比賽中僅獲得2勝,不僅拉開與國王的差距,排名更有可能被快艇超越,跌出西區前4強之列。

不過,《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)於推特表示,杜蘭特有望在美國時間周三(台灣時間周四),主場迎戰灰狼隊時傷癒復出。若屆時杜蘭特真的重新回到球場,並在剩餘賽事保持全勤的話,他將剛好為太陽出戰10場比賽。

A targeted home return of Wednesday vs. Minnesota will give Durant and the Suns seven final regular season games to prepare for the playoffs. Phoenix currently holds the fourth seed in the West, just two games ahead of the No. 7-seeded T'Wolves. https://t.co/sZYwcEEZSX