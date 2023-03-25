NBA／喬治膝傷無須動手術 快艇主帥：最好的消息

在當家球星喬治因為膝傷例行賽報銷後，快艇隊昨天在主場迎戰雷霆隊的賽事中，不僅雷納德與衛斯特布魯克雙星聯手攻下56分，板凳席上更是有3個人得分來到雙位數，最終以127：105擊敗雷霆，靠著團隊火力搶下勝利。

快艇在昨天更新喬治的傷勢狀況，並指出他將不需要手術修復膝蓋韌帶撕裂傷，雖然無法改變例行賽不能出賽的事實，但仍有機會在季後賽歸隊，讓總教練泰隆魯直言，這已經是對於球隊來說最好的消息。

在喬治缺陣的情況下，快艇其他球員也在昨天與雷霆之戰挺身而出，其中雷納德豪取32分、6助攻、4抄截，衛斯特布魯克也有24分、7助攻，搭配板凳席上的貝頓、曼恩、海蘭德也攻下雙位數得分，多點開花的攻勢填補上喬治缺陣的空缺。

對於喬治接下來在例行賽將無法出賽，雷納德說：「我們沒有人會因此低下頭，反而激發了我們更多的能量，大家都希望喬治早日康復，大家也準備好當下一個上場的人。我們必須繼續分享球權，即使我們缺少了一名巨星。」

而衛斯特布魯克也直言，自己將代替喬治讓全隊更加團結在一起。

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