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PLG／國王外線手感極凍 夢想家麥卡洛雙20棒打老東家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家麥卡洛（中）對決前東家國王攻下23分、23籃板。圖／台新夢想家提供
夢想家麥卡洛（中）對決前東家國王攻下23分、23籃板。圖／台新夢想家提供

距離季後賽門票「M2」的聯盟戰績龍頭新北國王，今天作客台新夢想家主場卻踢到鐵板，在第二節一度狂下三分雨逆轉戰局的情況下，下半場卻是外線手感盡失，讓地主夢想家把握住機會反撲，最終夢想家就以92：79擊敗國王，收下2連勝。

國王近期在洋將戰力出現狀況的情況下，今天僅以單洋將曼尼高（Kenny Manigault）應戰，這也讓夢想家把握住機會在首節就頻頻在禁區發動攻勢，不過手感最火燙的則是面對老東家的麥卡洛（Chris McCullough），他在首節就飆進2顆三分球拿下10分、14籃板，幫助夢想家取得25：16領先。

不過第二節國王外線火力全開，單節投進6顆三分球，其中林書緯一人就包辦3顆，助國王在該節前5分鐘打出一波14：2的攻勢逆轉，中場休息時也還保有5分領先。

第三節兩隊則是展開激烈的拉鋸戰，但國王在外線手感極凍的情況下，單節三分球出手11次僅命中1球，這也讓夢想家把握住機會展開反撲，其中上半場手感發燙的麥卡洛，在該節槍響前助攻給李德威雙手爆扣，讓夢想家在第三節打完取得63：61領先。

第四節國王手感持續低迷，反觀夢想家先是李德威完成「三分打」，隨後麥卡洛後仰跳投命中後，錢肯尼又補上一記三分球，靠著一波8：0攻勢將領先擴大到雙位數，最終以13分勝出，本季首度在主場擊敗國王。

夢想家麥卡洛今天面對老東家攻下23分、23籃板，吉爾貝克則有21分進帳，至於從板凳出發的李德威與盧冠良，也都有雙位數得分表現，至於國王則以曼尼高拿下20分、21籃板表現最佳。

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