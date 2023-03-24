NBA／塞爾蒂克排名告急 懷特：第幾種子並不重要

目前，NBA大部分球隊都在為了戰績拚搏，第10名以後的球隊在為了前進附加賽努力；排名靠前的球隊則為了更高的種子順序奮戰。不過，塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）卻表示，球隊排名第幾種子對他們來說並不重要。

塞爾蒂克開季勢頭強勁，長時間霸佔東區龍頭寶座，再加上籃網雙星解體，讓外界相當看好他們能就此以第一種子進入季後賽。然而，在明星賽後，塞爾蒂克迎來一段相對低潮的時期，在15場比賽中，獲得9勝6敗成績，排名也和公鹿隊黃金交叉，跌到第二名。

雖然不再領先群雄，但懷特對此並不擔心，他在美國時間週四受訪時說：「如果球隊能拿到第一名，這很酷，但就算沒拿到也是一樣。我們去年也沒獲得（東區第一），我們只想打著最好的籃球前進季後。不管我們是第一、第二、第三，這都不重要。」

不過，令人擔心的是，塞爾蒂克目前並沒有打出最好的籃球。除了在明星賽後只贏9場外，球隊有多次是在取得雙位數領先下遭到逆轉，其中包括對上籃網時曾一度領先28分，被後者上演戲劇性翻盤秀。且在這段期間，塞爾蒂克的攻守效率值僅分別為列第9、第12。

目前塞爾蒂克距離龍頭公鹿有2.5場勝差，但後者近況極佳，在過去26場比賽中僅丟掉3場，這使得綠衫軍要追過他們會變得相當困難。此外，塞爾蒂克與東區第三的76人隊僅0.5場勝差，一不小心，很可能還會再下跌一個名次。

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