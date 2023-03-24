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NBA／誤判爭議層出不窮 楊恩：應對裁判禁賽或罰錢

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩認為，應該加重對裁判的懲罰力度。 美聯社
楊恩認為，應該加重對裁判的懲罰力度。 美聯社

近期，NBA裁判做出爭議判決的案例層出不窮，讓外界熱烈討論裁判的獎懲機制。在昨日因錯誤吹判輸掉一場拉鋸戰後，老鷹隊球星楊恩（Trae Young）便表示，該對誤判的裁判祭出禁賽或是罰款。

美國時間22日，老鷹對上灰狼隊比賽中，杭特（De'Andre Hunter）在比賽將結束時，嘗試出手三分未進，造成比伊（Saddiq Bey）與普林斯（Taurean Prince）爭搶籃板，在過程中後者與前者產生肢體接觸，讓比伊摔倒在地，裁判卻未響哨，使得老鷹以124：125飲恨敗走。

根據《CBS》，記者在採訪主裁判泰勒（Ben Taylor）時，詢問這球是否有犯規嫌疑，後者也承認：「根據我們賽後檢視，普林斯往後侵犯了比伊的空間，我們當時應該判此為犯規。」並更詳細的說明，犯規來自「肢體接觸」。

不過，雖然承認錯誤，比賽結果卻已無法改變，楊恩也在看到這篇文章後，於個人IG發表感言，「我們現在不在乎了。這回到我開季說的，裁判應該要對判決更負責，像是透過罰金或禁賽之類的，而不是說：『我們錯過了』然後就過去。」

暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）前段時間就曾痛罵泰勒「就是個害群之馬」，如今再加上楊恩的言論，可見球員對裁判的怨言已越演越烈。

老鷹 楊恩

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