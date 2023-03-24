NBA／誤判爭議層出不窮 楊恩：應對裁判禁賽或罰錢
近期，NBA裁判做出爭議判決的案例層出不窮，讓外界熱烈討論裁判的獎懲機制。在昨日因錯誤吹判輸掉一場拉鋸戰後，老鷹隊球星楊恩（Trae Young）便表示，該對誤判的裁判祭出禁賽或是罰款。
美國時間22日，老鷹對上灰狼隊比賽中，杭特（De'Andre Hunter）在比賽將結束時，嘗試出手三分未進，造成比伊（Saddiq Bey）與普林斯（Taurean Prince）爭搶籃板，在過程中後者與前者產生肢體接觸，讓比伊摔倒在地，裁判卻未響哨，使得老鷹以124：125飲恨敗走。
根據《CBS》，記者在採訪主裁判泰勒（Ben Taylor）時，詢問這球是否有犯規嫌疑，後者也承認：「根據我們賽後檢視，普林斯往後侵犯了比伊的空間，我們當時應該判此為犯規。」並更詳細的說明，犯規來自「肢體接觸」。
不過，雖然承認錯誤，比賽結果卻已無法改變，楊恩也在看到這篇文章後，於個人IG發表感言，「我們現在不在乎了。這回到我開季說的，裁判應該要對判決更負責，像是透過罰金或禁賽之類的，而不是說：『我們錯過了』然後就過去。」
暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）前段時間就曾痛罵泰勒「就是個害群之馬」，如今再加上楊恩的言論，可見球員對裁判的怨言已越演越烈。
“Refs should be held more accountable ($, suspensions, etc.) just like us. They shouldn't get 'We missed it' passes.'”— NBACentral (@TheNBACentral) March 23, 2023
- Trae Young pic.twitter.com/dnDXJwAjSq
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言