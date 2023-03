NBA／誤判爭議層出不窮 楊恩：應對裁判禁賽或罰錢

近期,NBA裁判做出爭議判決的案例層出不窮,讓外界熱烈討論裁判的獎懲機制。在昨日因錯誤吹判輸掉一場拉鋸戰後,老鷹隊球星楊恩(Trae Young)便表示,該對誤判的裁判祭出禁賽或是罰款。

美國時間22日,老鷹對上灰狼隊比賽中,杭特(De'Andre Hunter)在比賽將結束時,嘗試出手三分未進,造成比伊(Saddiq Bey)與普林斯(Taurean Prince)爭搶籃板,在過程中後者與前者產生肢體接觸,讓比伊摔倒在地,裁判卻未響哨,使得老鷹以124:125飲恨敗走。

根據《CBS》,記者在採訪主裁判泰勒(Ben Taylor)時,詢問這球是否有犯規嫌疑,後者也承認:「根據我們賽後檢視,普林斯往後侵犯了比伊的空間,我們當時應該判此為犯規。」並更詳細的說明,犯規來自「肢體接觸」。

不過,雖然承認錯誤,比賽結果卻已無法改變,楊恩也在看到這篇文章後,於個人IG發表感言,「我們現在不在乎了。這回到我開季說的,裁判應該要對判決更負責,像是透過罰金或禁賽之類的,而不是說:『我們錯過了』然後就過去。」

暴龍後衛范弗利特(Fred VanVleet)前段時間就曾痛罵泰勒「就是個害群之馬」,如今再加上楊恩的言論,可見球員對裁判的怨言已越演越烈。

“Refs should be held more accountable ($, suspensions, etc.) just like us. They shouldn't get 'We missed it' passes.'”



