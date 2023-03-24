快訊

貓熊為一塊點心「雙手插腰」找飼養員理論 人模人樣網直呼：工讀生？

影／台北4匪搶500萬落網驚險影片曝 英勇警：隨時準備開槍

空拍直擊影片／南部旱情加劇！觀音湖將乾涸 上萬魚群暴斃

NBA／板凳爆發填補喬治空缺 雷納德：他們提供能量

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德本戰砍下32分，幫助球隊大勝雷霆。 美聯社
雷納德本戰砍下32分，幫助球隊大勝雷霆。 美聯社

喬治（Paul George）因傷將缺席數場比賽後，快艇隊的季後賽席位看來岌岌可危。幸好，球隊今天在雷納德（Kawhi Leonard）率領下，以127：105戰勝雷霆隊，保住西區前段班位置。

本場比賽，快艇在少了喬治情況下，由雷納德一肩扛起球隊，他在首節彈無虛發，出手7次全數命中、砍下15分，幫助球隊首節以36：29取得領先。不過，雷霆也在第二節發起反攻，讓兩隊以54：54握手言和進入下半場。快艇於第三節末、第四節初下起三分雨，貝頓（Nicolas Batum）與海蘭德（Bones Hyland）各進3顆三分球，讓球隊將比數逐漸拉開，最終收下勝利。

陣容深度是快艇獲勝關鍵之一，他們今天在板凳端能獲得51分，比雷霆多了21分。對此，從替補出發得到16分的海蘭德說：「我們必須做好在場上的工作，然後為了喬治獲得勝利。」老大哥雷納德也對替補火力相當滿意，「他們做得很好，提供了很多能量。」

本季西區戰況異常激烈，再加上喬治缺陣，使得這場勝利對快艇別具意義，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）就說：「這場勝利對我們來說真的很棒，我們需要它。」也表達對球隊的信心，「我們準備好迎接任何挑戰了，我們更衣室裡頭有很多傢伙，對挑戰充滿期待。」

雷納德全場15投13中，以絕佳效率拿下32分6籃板6助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到24分7助攻。

在摘下這場勝利後，快艇以39勝35負暫居西區第5，但距離第11名也只有2.5場勝差，仍無法掉以輕心。

快艇 喬治 雷納德 雷霆

相關新聞

NBA／勇士身處西區季後賽邊緣 柯瑞：既興奮又沮喪

勇士昨天（23日）客場跳戰獨行俠，防守悍將格林（Draymond Green）守住對手關鍵一擊，終場以127：125贏下比賽，穩住西區第6的位置。柯瑞（Stephen Curry）賽後坦言西區大亂鬥讓

NBA／堪薩斯172公分後衛狂寫紀錄 杜蘭特：傳說級表現

「三月瘋」目前已來到「甜蜜16強」（Sweet Sixteen），而在稍早由堪薩斯州立大學對上密西根州立大學的比賽，堪薩斯後衛諾威爾（Markquis Nowell）的瘋狂表現，讓杜蘭特（Kevin

NBA／喬治膝傷不用開刀 最樂觀季後賽首輪就能歸隊

快艇隊當家球星喬治（Paul George）在昨天傳出右膝韌帶撕裂傷例行賽報銷的消息後，今天經過近一步檢查後確定將不需要...

NBA／季末復出爭取季後賽？ 詹姆斯：尚未有明確時程

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）已因傷缺陣近一個月，稍早，多位外媒表示，他有望在賽季尾聲重回賽場。不過，詹姆斯也隨即在個人推特表示尚未有明確時程。 詹姆斯於美國時間2月26日，對上獨行

NBA／盛讚里夫斯全能身手 湖人主帥：他對我們很重要

里夫斯（Austin Reaves）昨日延續近期火燙手感，以全能表現幫助湖人隊擊敗太陽隊，不僅讓球隊季後賽之路更加順暢，也讓總教練漢姆（Darvin Ham）大讚這位「鄉村曼巴（Hillbilly K

NBA／「是我的責任」 莫蘭特父親感性談持槍事件

隨著莫蘭特（Ja Morant）睽違3個星期再度回到場上，他的爸爸老莫蘭特（Tee Morant）也再次出現在場邊為兒子加油。這位莫蘭特鐵粉在日前接受《The Athletic》採訪時表示，兒子出事他

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦