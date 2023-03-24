NBA／板凳爆發填補喬治空缺 雷納德：他們提供能量

在喬治（Paul George）因傷將缺席數場比賽後，快艇隊的季後賽席位看來岌岌可危。幸好，球隊今天在雷納德（Kawhi Leonard）率領下，以127：105戰勝雷霆隊，保住西區前段班位置。

本場比賽，快艇在少了喬治情況下，由雷納德一肩扛起球隊，他在首節彈無虛發，出手7次全數命中、砍下15分，幫助球隊首節以36：29取得領先。不過，雷霆也在第二節發起反攻，讓兩隊以54：54握手言和進入下半場。快艇於第三節末、第四節初下起三分雨，貝頓（Nicolas Batum）與海蘭德（Bones Hyland）各進3顆三分球，讓球隊將比數逐漸拉開，最終收下勝利。

Kawhi went off in the Clippers W. Efficiency.



32 PTS

6 REB

6 AST

4 STL

13/15 FG pic.twitter.com/nce9xUh4Fz — NBA (@NBA) 2023年3月24日

陣容深度是快艇獲勝關鍵之一，他們今天在板凳端能獲得51分，比雷霆多了21分。對此，從替補出發得到16分的海蘭德說：「我們必須做好在場上的工作，然後為了喬治獲得勝利。」老大哥雷納德也對替補火力相當滿意，「他們做得很好，提供了很多能量。」

本季西區戰況異常激烈，再加上喬治缺陣，使得這場勝利對快艇別具意義，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）就說：「這場勝利對我們來說真的很棒，我們需要它。」也表達對球隊的信心，「我們準備好迎接任何挑戰了，我們更衣室裡頭有很多傢伙，對挑戰充滿期待。」

雷納德全場15投13中，以絕佳效率拿下32分6籃板6助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）得到24分7助攻。

在摘下這場勝利後，快艇以39勝35負暫居西區第5，但距離第11名也只有2.5場勝差，仍無法掉以輕心。

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