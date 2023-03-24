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NCAA／「矮腳虎」勇創驚奇紀錄 諾威爾：感受難以言喻

中央社／ 綜合外電報導
身高僅172公分的諾威爾創下助攻紀錄。 法新社
身高僅172公分的諾威爾創下助攻紀錄。 法新社

身高僅172公分的堪薩斯州立大學後衛諾威爾（Markquis Nowell），今天攻下20分之餘，另外更送出破NCAA紀錄的單場19次助攻，幫助堪薩斯州立大學在延長賽後，以98比93擊敗密西根州立大學，闖進「菁英8強」（Elite Eight）。

這場全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽堪薩斯州立大學（Kansas State University）與密西根州立大學（Michigan State University）之戰，兩隊正規時間打完後以82比82戰成平手，比賽進入延長賽。

在延長賽剩下52秒，雙方92比92平手之際，身高僅5呎8吋（約172公分）的控球後衛諾威爾前一秒還和在場邊的教練溝通，接下來就在收球的瞬間把球送到禁區，讓甩掉防守球員的強生（Keyontae Johnson）空中接力灌籃，助堪薩斯州大取得兩分領先。

在密西根州大靠罰球將兩隊差距縮小到剩下1分之際，場上最矮的球員諾威爾再有亮眼表現，他的傳球讓馬索德（Ismael Massoud）跳投得手，那次傳球讓諾威爾締造NCAA助攻的新紀錄，也使堪薩斯州大將領先擴大到3分。

之後諾威爾快手抄走對方的球，壓哨上籃得分，最終以5分差距贏球。

諾威爾在這場「甜蜜16強」（Sweet 16）之役，於延長賽送出這2次漂亮的助攻後，最終以單場19次助攻打破NCAA的紀錄。

下半場開始就帶著腳踝傷勢奮戰的諾威爾說：「今天真的是很特別的一天，我認為隊友的奮戰值得記上一筆功勞，感謝他們在球隊處於劣勢時能戰勝逆境。我甚至無法說明自己現在的感受，我只知道自己很幸運，對此我也滿懷感激。」

會有高吊的那一球，是因為強生向我示意，我們有眼神交流，他就像是說：「高吊球、高吊球」，然後我把球一甩，之後他就完成了那次空中接力灌籃。

諾威爾的表現讓NFL堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）和鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）都忍不住推文讚賞。

杜蘭特推文說：「這是諾威爾掌控比賽的史詩級表現。」

內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada,Las Vegas）的韋德（Mark Wade），在1987年的「最終4強」（Final Four），曾經創下單場18次助攻的NCAA紀錄。

諾威爾讓堪薩斯州大繼2018年後，再度打進「菁英8強」，讓自己和其他出身於紐約的控球後衛，如史密斯（Kenny Smith）、安德森（Kenny Anderson）、傑克森（Mark Jackson）、庫西（Bob Cousy）等人齊名。

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