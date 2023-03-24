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NBA／盛讚里夫斯全能身手 湖人主帥：他對我們很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯近期連連刷新自己的紀錄。 路透社
里夫斯近期連連刷新自己的紀錄。 路透社

里夫斯（Austin Reaves）昨日延續近期火燙手感，以全能表現幫助湖人隊擊敗太陽隊，不僅讓球隊季後賽之路更加順暢，也讓總教練漢姆（Darvin Ham）大讚這位「鄉村曼巴（Hillbilly Kobe）」。

台灣時間20號，里夫斯在面對魔術隊時，砍下35分，為生涯單場最多得分；昨日對上太陽，里夫斯不僅保持得分效率，拿下25分，更接連串起隊友攻勢，獲得同為個人新高的11次助攻，讓球隊得以搶下關鍵一勝。

對於里夫斯在場上影響力，漢姆不吝嗇地給予褒揚，「我覺得他很重要，他讓我們有了好的開始。里夫斯能運球，能造犯規，能投、切、傳、，也能傳球組織進攻，我的意思是，他這年來對我們來說很重要。」

里夫斯本季表現更上一層，場均得分從去年的7.3分進步至目前12.3分，三分命中率也大幅上升至近四成，成了湖人重要輪替球員。不過，里夫斯將在今年休賽季成為自由球員，到時，湖人該如何留下這名日益進步的年輕球員，將為球團帶來莫大考驗。

湖人

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