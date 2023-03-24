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NBA／喬治膝傷不用開刀 最樂觀季後賽首輪就能歸隊
快艇隊當家球星喬治（Paul George）在昨天傳出右膝韌帶撕裂傷例行賽報銷的消息後，今天經過近一步檢查後確定將不需要動手術，雖然這將不改他例行賽無法再登場的狀況，不過也代表喬治仍有機會在季後賽中途歸隊，甚至是在首輪就有機會亮相。
快艇在日前球隊不敵雷霆的賽事中，意外傷了陣中明星前鋒喬治，經檢查確定為右膝扭傷造成韌帶撕裂傷，而快艇球團也在今天表示，喬治的傷勢不需要透過手術修復，且未來2至3周將不會再重新評估他的狀況，也代表這著他確定無緣參與本季剩餘的例行賽。
不過對於目前仍排在西區第5名的快艇來說，喬治能否趕上季後賽歸隊是他們更關心的重點，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說：「正如原先預期的那樣，他有點失望，但我認為這對我們來說已經是最好的狀況，因此我們期待2至3周後再評估他的狀況。」
在喬治例行賽已確定不會上場的情況下，快艇本季也將由葛登（Eric Gordon）來取代他的先發位置，對於球隊過去兩年不斷遭遇陣中球星因傷缺陣的狀況，泰隆魯也直言已經做好應對準備，「我們準備好迎接挑戰了，在我們休息室裡還有很多人，大家也都對於這樣的挑戰感到興奮。」
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