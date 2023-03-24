NBA／堪薩斯172公分後衛狂寫紀錄 杜蘭特：傳說級表現
「三月瘋」目前已來到「甜蜜16強」（Sweet Sixteen），而在稍早由堪薩斯州立大學對上密西根州立大學的比賽，堪薩斯後衛諾威爾（Markquis Nowell）的瘋狂表現，讓杜蘭特（Kevin Durant）、楊恩（Trae Young）等巨星都讚嘆不已。
開賽前，諾威爾自信地表示，「我將決定比賽的走向。」而他也在比賽中證明自己沒有說謊。整場比賽，諾威爾繳出了20分、19助攻、3籃板，外帶5抄截的全能表現，19次助攻更是刷新了NCAA的賽會紀錄，幫助隊伍以98：93拿下這場鏖戰至延長賽的惡戰，挺進「菁英8強」（Elite Eight）。
除了全場數據外，諾威爾在關鍵時刻的發揮也同樣亮眼。在延長賽首節僅剩一分鐘、兩隊平手的緊要關頭，諾維爾才剛運球過半場，旋即將球傳至空中，幫助隊友強森（Keyontae Johnson）背身灌籃，不僅完成一計空中接力，更讓球隊突破僵局、殺死比賽。
對於諾威爾超人般發揮，看過大風大浪的NBA眾球星也忍不住發聲，杜蘭特便在推特上說：「諾威爾場上的主宰力，是傳說級的表現。」楊恩也驚嘆：「各位先生女士，諾威爾！別停止！！」湯瑪斯（Isaiah Thomas）、哈利伯頓(Tyrese Haliburton)等人，也相繼在推特稱讚諾威爾，顯示他表現多令人訝異。
不過，諾威爾身高僅172公分，且年齡已23歲，這使他在選秀會上不易受球隊青睞，但如果他能帶領球隊獲得冠軍，或延續他在16強的瘋狂表現，或許能大幅提升進入NBA可能性。
That was a legendary display of controlling a basketball game Markquis. GG’s— Kevin Durant (@KDTrey5) March 24, 2023
Markquis Nowell Ladies & gentleman!— Trae Young (@TheTraeYoung) March 24, 2023
Don’t Stop!! @MrNewYorkCityy
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