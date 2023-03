NBA／堪薩斯172公分後衛狂寫紀錄 杜蘭特：傳說級表現

「三月瘋」目前已來到「甜蜜16強」(Sweet Sixteen),而在稍早由堪薩斯州立大學對上密西根州立大學的比賽,堪薩斯後衛諾威爾(Markquis Nowell)的瘋狂表現,讓杜蘭特(Kevin Durant)、楊恩(Trae Young)等巨星都讚嘆不已。

開賽前,諾威爾自信地表示,「我將決定比賽的走向。」而他也在比賽中證明自己沒有說謊。整場比賽,諾威爾繳出了20分、19助攻、3籃板,外帶5抄截的全能表現,19次助攻更是刷新了NCAA的賽會紀錄,幫助隊伍以98:93拿下這場鏖戰至延長賽的惡戰,挺進「菁英8強」(Elite Eight)。

除了全場數據外,諾威爾在關鍵時刻的發揮也同樣亮眼。在延長賽首節僅剩一分鐘、兩隊平手的緊要關頭,諾維爾才剛運球過半場,旋即將球傳至空中,幫助隊友強森(Keyontae Johnson)背身灌籃,不僅完成一計空中接力,更讓球隊突破僵局、殺死比賽。

對於諾威爾超人般發揮,看過大風大浪的NBA眾球星也忍不住發聲,杜蘭特便在推特上說:「諾威爾場上的主宰力,是傳說級的表現。」楊恩也驚嘆:「各位先生女士,諾威爾!別停止!!」湯瑪斯(Isaiah Thomas)、哈利伯頓(Tyrese Haliburton)等人,也相繼在推特稱讚諾威爾,顯示他表現多令人訝異。

不過,諾威爾身高僅172公分,且年齡已23歲,這使他在選秀會上不易受球隊青睞,但如果他能帶領球隊獲得冠軍,或延續他在16強的瘋狂表現,或許能大幅提升進入NBA可能性。

That was a legendary display of controlling a basketball game Markquis. GG’s