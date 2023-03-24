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NBA／勇士身處西區季後賽邊緣 柯瑞：既興奮又沮喪

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士昨天（23日）客場跳戰獨行俠，防守悍將格林（Draymond Green）守住對手關鍵一擊，終場以127：125贏下比賽，穩住西區第6的位置。柯瑞（Stephen Curry）賽後坦言西區大亂鬥讓他「既興奮又沮喪」。

勇士拿下久違的客場2連勝，賽後戰績38勝36敗，西區排第6，對此柯瑞表示：「既興奮又沮喪，因為我們身處其中，雖然信心滿滿，但最後20場一直在爭取排名，看自己還在不在季後賽排名內，這種感覺有點奇怪。」

格林也直言，「這對我們來說是巨大的勝利，我們需要客場贏球，以提升信心。還有8場比賽，我們要確保在主場時持續強大，同時在客場努力前進，就像過去幾場我們做的一樣。」

比賽最後關頭，格林成功守住唐西奇，是致勝關鍵。柯瑞賽後也盛讚格林是聯盟最好的防守者，「我認為他在這部分沒得到足夠的掌聲」、「他將成為史上最好、最全能的前鋒之一，很少有人能透過那樣的方式，幫助球隊贏球」。

格林也談到關鍵時刻表現，「我們保持鎮定，我認為每次進攻都按計畫進行，這很關鍵，因為這樣就能好好設置防守陣型，而不是一片混亂。我們的進攻幫助了防守。」

Stephen Curry Draymond Green

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