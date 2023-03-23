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「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

NBA／湖人46罰擊落太陽止對戰9連敗 保羅：這很瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(左)。 歐新社
保羅(左)。 歐新社

湖人自2021年季後賽後，已經連輸太陽9場。湖人今天終於以122：111擊敗太陽。不過湖人本場比賽獲得46次罰球機會，太陽只有20次，這也讓太陽球員及教練都相當不滿，老將保羅（Chris Paul）也直言：「這很瘋狂。」

談到本場哨音，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）表示，「當你看到一隊拿到46罰，這就是不正確的。這件事發生在我們身上太多次，別隊也有碰撞，但我們就是無法得到相同的哨音，我已經累了。」

保羅也直言：「我們遇到一些瘋狂的事情，我看過很多比賽，布克（Devin Booker）不停地衝擊禁區，卻沒有得到一致的哨音，這很瘋狂。更瘋狂的是，有些裁判甚至不允許你和他們交談、接近他們，根本無法溝通。」

布克則解釋哨音影響比賽的關鍵，「46比20真的太多了，這限制我們的侵略性、剝奪快攻的機會，對手也能更容易布置防守，每節比賽都提前犯滿，不能打出想要的防守，所以我們覺得自己被控制了。」

里夫斯本場比賽傳出生涯新高的11次助攻，對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）大讚，「他一整年下來，對我們來說都很重要，他現在身處很棒的狀態，享受比賽，並完成我們想做到的事。」

里夫斯近期狀態火熱，今天也進入先發陣容，貢獻25分11助攻，對此他回應：「我只想以正確的方式打球，當詹姆斯（LeBron James）缺陣時，要嘗試更有侵略性，以填補陣容上的不足。」

Chris Paul Devin Booker

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