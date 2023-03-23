NBA／「5打0」獨行俠打算提申訴要求重賽 史上有6次成功案例

本季進入尾聲，西區季後賽排名競爭激烈，第4名的太陽和第12名的鵜鶘只有3場勝差，所以說每場比賽都至關重要。獨行俠今天以125：127不敵勇士，戰績跌落至西區第9，在如此重要的比賽中，卻出現重大爭議，獨行俠在比賽中遭勇士「荒謬5打0」，讓獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）氣炸，並打算提出上訴。

庫班批評這是「裁判史上最嚴重失誤」，據資深記者史坦（Marc Stein）報導，獨行俠確實打算提申訴。根據聯盟規定，控訴方要在48小時內提出抗議，聯盟主席收到抗議後會通知另一隊，雙方有5天時間收集對自己有利的證據。聯盟拿到證據後，會在5天內做出裁決。

聯盟過去有6次重賽紀錄，有3次是在NBA與ABA合併前，分別是1952年公鹿對費城勇士、1969年老鷹對公牛、1971年騎士對水牛城勇士。

合併後第一次重賽是1978年76人對籃網，原本76人以137：132贏球，裁判對教練多吹一次技術犯規，違反規定。結果申訴成功，雙方在隔年3月23日重賽，從第三節5：50秒開始打，該場最後仍由76人獲勝。值得一提的是，莫尼（Eric Money）季中被籃網交易至76人，紀錄上他同場為2隊效力。

第二次是1982年，湖人延長賽擊敗馬刺，但馬刺球員第4節最後3秒站上罰球線，他做出假動作，雙方球員都提前進場，裁判吹爭球，隨後被湖人掌握球權，追平比分。馬刺事後抗議成功，從最後3秒重賽，馬刺拿下最終勝利。

第三次是2007年，熱火延長賽輸給老鷹，比賽最後51.9秒，裁判以為歐尼爾（Shaquille O'Neal）6犯，將他趕出場，熱火隊提申訴，原因是歐尼爾只有5犯。這場比賽最終重賽，不過歐尼爾在重賽前已經被交易至太陽。

Mavs owner Mark Cuban says he indeed intends to file a protest with the league office in the wake of the sequence below.



Dallas unsuccessfully lodged a protest after a loss to Atlanta in Feb. 2020 — with Cuban subsequently fined $500,000. No NBA protest has succeeded since 2008. https://t.co/NplmVHjTBJ — Marc Stein (@TheSteinLine) 2023年3月23日

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