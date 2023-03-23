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NBA／湖人里夫斯11助攻創新高 聯手戴維斯擊退太陽

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 路透
里夫斯。 路透

湖人今天主場迎戰太陽，由於艾頓（Deandre Ayton）缺陣，戴維斯（Anthony Davis）在禁區予取予求，加上里夫斯（Austin Reaves）攻下25分，並傳出生涯新高11次助攻，率湖人以122：111擊敗太陽。賽後湖人排名升至西區第9，太陽維持西區第4。

太陽首節取得3分領先，不過湖人在第二節頻繁製造對手犯規，單節獲得19次罰球，加上太陽投籃狀態不佳，湖人半場打完以59：52領先。

第三節湖人球星戴維斯肆虐禁區，狂攻14分，布克（Devin Booker）也攻進14分作為回應，湖人前鋒加伯利耶（Wenyen Gabriel）鬧烏龍，讓太陽三節打完只落後3分。

末節布克再攻11分，但湖人中段打出7：0的攻勢，里夫斯持續撕裂太陽防線，站上罰球線時更獲得全場MVP歡呼聲，也收下比賽勝利。

戴維斯全場拿下27分9籃板，里夫斯25分11助攻，其中罰球13中12，羅素（D'Angelo Russell）也挹注26分。太陽的部分，布克拿到33分6籃板，保羅（Chris Paul）攻下18分。

Anthony Davis Devin Booker

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