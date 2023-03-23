NBA／鵜鶘威廉森傷勢好轉！例行賽最後3戰有望回歸

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）自1月初以來，因腿傷缺席至今。今天再傳新消息，威廉森已展開籃球活動，2周後球隊才會重新評估傷勢。

2周後鵜鶘將只剩3場例行賽。鵜鶘目前35勝37敗，排西區第11，不過和西區第6的勇士也只有2場勝差。威廉森傷前鵜鶘戰績23勝14敗，傷後12勝23敗，顯見他的重要性。

談到威廉森的狀態，鵜鶘主帥格林（Willie Green）表示，「他目前還沒做太多實戰訓練，因為我們打算謹慎對待他的傷勢。」格林也指出，「很高興威廉森踏出下一步，已經能參加更多籃球活動。」

鵜鶘後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也在2月底進入傷兵名單，至今仍未復出，根據消息指出，他將在2到3周後重新評估傷勢。

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