NBA／理查茲近期表現佳 黃蜂開3年1500萬美元留人

黃蜂隊今年已經與季後賽漸行漸遠，季中也將主力中鋒普拉里（Mason Plumlee）交易至快艇，讓隊中年輕長人有更多上場機會，他們今天也宣布和長人理查茲（Nick Richards）達成續約協議。

黃蜂官方今天宣布，理查茲簽下3年1500萬美元的合約，續留球隊。由於原先發中鋒威廉斯（Mark Williams）因傷缺陣，25歲的理查茲過去5場比賽獲得大量上場機會，平均攻下9.4分9.4籃板2.4阻攻。

球隊主力大前鋒華盛頓（P.J. Washington）休賽季也將成為受限制自由球員，黃蜂季前曾開出4年5000萬美元的合約，遭到拒絕。

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