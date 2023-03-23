NBA／柯瑞傳13助攻 勇士板凳爆發險勝獨行俠
獨行俠今天主場迎戰勇士，唐西奇（Luka Doncic）傷癒復出，厄文（Kyrie Irving）卻因右腳傷勢缺陣。儘管勇士主力表現一般，不過替補陣容貢獻58分，率領勇士以127：125險勝獨行俠，收下2連勝。
唐西奇上半場穿針引線，拿到18分9助攻，勇士的部分，柯瑞（Stephen Curry）上半場僅得9分，不過小將庫明加（Jonathan Kuminga）板凳殺出，攻下14分，幫助勇士半場以65：63領先。
第三節戰況持續膠著，勇士3分領先進入末節。勇士替補前鋒蘭姆（Anthony Lamb）末節挺身而出，攻進2+1還命中三分球，將分差拉開到8分。不過獨行俠也有年輕選手跳出，哈迪（Jaden Hardy）接連命中三分球，又將分差追平。
比賽最後關頭，柯瑞犀利切入取下2分，勇士以125：122領先。獨行俠剩8.5秒，唐西奇想先拿2分卻被守住，他不滿地向裁判比出數錢手勢，最終勝利仍被勇士帶走。
Luka Doncic makes the money motion at the referee after a no-call late vs. the Warriors 😳💰 pic.twitter.com/MJnjIvdyO1— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年3月23日
柯瑞全場拿到20分13助攻，庫明加攻下22分，唐西奇攻下30分，傳出賽季新高的17助攻，哈迪則攻進27分。勇士賽後38勝36敗，穩居西區第6；獨行俠36勝37敗，跌至西區第9。
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