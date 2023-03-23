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NBA／快艇喬治例行賽報銷 季後賽仍有機會復出
快艇昨天以100：101不敵雷霆，主力球星喬治（Paul George）在比賽中一次爭搶籃板落地時，右膝出現不規則扭曲，當下倒地不起，需要他人攙扶才能離場。幸好據最新消息指出，喬治僅是右膝扭傷，沒出現撕裂傷勢，將2至3周後重新評估。
據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇本季僅剩9場例行賽，喬治確定皆無法參加，但仍有機會季後賽回歸。目前快艇38勝35敗，暫居西區第5，只領先西區第7的雷霆1.5場勝差，一不小心排名可能跌入附加賽。
喬治稍早也在個人社群發文，感謝各界的關心。至於和他碰撞的雷霆隊多特（Luguentz Dort）則強調，自己不是故意害喬治受傷，「我只想拚搶籃板，不小心撞到喬治的腿，這絕對是場意外。」
🙏🏾 Appreciate y’all 🙏🏾— Paul George (@Yg_Trece) 2023年3月22日
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