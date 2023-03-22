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NBA／是否長留塞爾蒂克？布朗語帶保留引猜測

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗將在明年成為自由球員。 美聯社
布朗將在明年成為自由球員。 美聯社

明星後衛布朗（Jaylen Brown）效力塞爾蒂克多年，將在明年投入自由市場，成為完全自由球員。不過，布朗在日前受訪時含糊的回應，讓外界猜測他是否會長留波士頓。

由於布朗在2019年，與塞爾蒂克簽下一筆低於市價的延長合約，導致他在這個休賽季若二度延長合約，將無法獲得與其身手相襯的頂薪合約，再加上布朗在明年自由市場為完全自由球員，可自由選定下家，因此幾乎可以肯定不會事先和球隊達成延長協議。

上個休賽季，當杜蘭特（Kevin Durant）向籃網隊申請交易時，曾傳出塞爾蒂克有意拿布朗作為籌碼向籃網問價，這引發了布朗的怨言，讓他在社群媒體上發表「SMH（意指搖頭）」一文。雖然事後總管曾表示，他和泰托姆（Jayson Tatum）是不可交易的，但再加上前段時間布朗對部分波士頓球迷的批評，他或許對這個城市存有疑慮。

《The Ringers》報導中，當被問到與塞爾蒂克的未來時，布朗這樣回應，「我不知道，這並不由我決定，我們會隨著時間，知道彼此對於對方的想法。但我會留在我想留的地方，留在需要我且能正確對待我的地方。」

布朗在2016年以第三順位加入塞爾蒂克，並逐漸成長為明星球員，與泰托姆組成「雙探花」組合。布朗生涯場均17.8分、3.4助攻、6.9籃板，並曾幫助球隊在上季闖入總冠軍賽。

塞爾蒂克

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