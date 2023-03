NBA／拓荒者戰績一落千丈 里拉德失落承認失敗賽季

拓荒者隊於上季中斷連續八年闖入季後賽的成績,當人們預期球隊能在本季重新出發時,拓荒者又於本季瀕臨淘汰邊緣,就連王牌里拉德(Damian Lillard)都在採訪中表示,這很可能是個失敗球季。

這個休賽季,拓荒者從活塞隊引入葛蘭特(Jerami Grant),補足球隊空懸已久的前鋒戰力,搭配傷癒復出的里拉德,球隊大有捲土重來之勢。季初,拓荒者的確展現不俗戰力,位居西區第一將近一個月,也多半時間都在季後賽名單內。

然而,拓荒者戰績隨著時間滑落谷底,在過去19場比賽內吞下14場敗北,在前天輸給快艇隊後,僅以31勝40負位居西區第十三,與第十名已有四場勝差。此外,拓荒者於交易大限前出乎意料地成為賣家,將輪替內的哈特(Josh Hart)交易至尼克隊,使得球隊深度再遭削弱、季後賽希望渺茫。

對此,在對戰快艇後,吞下另一場敗仗的里拉德也誠實地表示,球隊已很難進入季後賽,「我們很有可能已經在競爭西區第十的比賽落敗了,我熱衷於競爭,也不想要放棄,但確實已經到停止把競爭天性放第一的時間點了。」

里拉德本季繳出生涯新高的場均32.2分,球隊戰績卻未隨之提升,再加上西區各隊都在進行軍備競賽,拓荒者未來的季後賽之路或將更加坎坷。

"We pretty much fallen out of the race for the 10th spot… I love to play, I love the competition and I haven't been ready to give that up. But it does come a point in time when do you stop putting your competitive nature out front."



— Damian Lillardpic.twitter.com/1N2IodudOE