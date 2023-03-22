NBA／拓荒者戰績一落千丈 里拉德失落承認失敗賽季

拓荒者隊於上季中斷連續八年闖入季後賽的成績，當人們預期球隊能在本季重新出發時，拓荒者又於本季瀕臨淘汰邊緣，就連王牌里拉德（Damian Lillard）都在採訪中表示，這很可能是個失敗球季。

這個休賽季，拓荒者從活塞隊引入葛蘭特（Jerami Grant），補足球隊空懸已久的前鋒戰力，搭配傷癒復出的里拉德，球隊大有捲土重來之勢。季初，拓荒者的確展現不俗戰力，位居西區第一將近一個月，也多半時間都在季後賽名單內。

然而，拓荒者戰績隨著時間滑落谷底，在過去19場比賽內吞下14場敗北，在前天輸給快艇隊後，僅以31勝40負位居西區第十三，與第十名已有四場勝差。此外，拓荒者於交易大限前出乎意料地成為賣家，將輪替內的哈特（Josh Hart）交易至尼克隊，使得球隊深度再遭削弱、季後賽希望渺茫。

對此，在對戰快艇後，吞下另一場敗仗的里拉德也誠實地表示，球隊已很難進入季後賽，「我們很有可能已經在競爭西區第十的比賽落敗了，我熱衷於競爭，也不想要放棄，但確實已經到停止把競爭天性放第一的時間點了。」

里拉德本季繳出生涯新高的場均32.2分，球隊戰績卻未隨之提升，再加上西區各隊都在進行軍備競賽，拓荒者未來的季後賽之路或將更加坎坷。

"We pretty much fallen out of the race for the 10th spot… I love to play, I love the competition and I haven't been ready to give that up. But it does come a point in time when do you stop putting your competitive nature out front."



— Damian Lillardpic.twitter.com/1N2IodudOE — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 20, 2023

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