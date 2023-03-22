經典賽／見證大谷翔平率隊奪冠 渡邊雄太：他在日本就像神

世界棒球經典賽由大谷翔平領軍的日本隊擊敗美國隊。NBA籃網隊日籍前鋒渡邊雄太（Yuta Watanabe）也關注這場比賽，他賽後直言，「大谷翔平現在在日本就像神，每個人都仰望他」。

大谷翔平今天在第9局與美國隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演世紀對決，最終大谷投出三振，幫助日本拿下賽史第3座冠軍。隨隊記者指出，「大谷三振楚奧特後，渡邊開心地衝出休息室，穿上大谷球衣，表示自己和大谷是朋友，且非常尊敬他。」

「今天對日本來說是很棒的一天，我知道人們現在都很瘋狂，我確定非常多日本人都在喝酒」渡邊雄太說。

Yuta was beaming walking out of the Nets’ locker room after Ohtani struck out Trout and closed out WBC for Japan. He said he is friends with Ohtani and looks up to him.



“He’s like God in Japan right now. Everybody looks up to him.” pic.twitter.com/kLeTD6m6UG — Nick Friedell (@NickFriedell) 2023年3月22日

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