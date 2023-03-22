NBA／泰托姆追平「大鳥」柏德35年紀錄 再拚隊史場均最高分
泰托姆（Jayson Tatum）在稍早對陣國王隊比賽中砍下36分，不僅幫助隊伍拿下勝利，也讓自己追平「大鳥」柏德（Larry Bird）多年前締造的隊史紀錄。
經過與國王一戰，泰托姆摘下了本季第39次得分過30分的比賽，超越了曾為塞爾蒂克隊獲得八座總冠軍的名人堂球星哈維契克（John Havlicek），趕上了柏德的行列，並列球隊歷史第一，後者在1988年設下這項障礙，當時泰托姆尚未出生。
塞爾蒂克這個賽季還剩下九場比賽，以泰托姆的砍分實力，很有機會再拿下多次30分以上，締造屬於自己的紀錄。不僅如此，塞爾蒂克隊史單季最高場均得分，也是柏德在1987~88賽季繳出的29.9分，而目前泰托姆場均為30分，若能在接下來的比賽維持得分效率，也可能將再破一個35年紀錄。
泰托姆自2017年加入塞爾蒂克，一路成長為球隊王牌，並在上季帶領球隊重回總冠軍賽，現年僅25歲的他，或許將在球隊歷史中留下不少印記。
Tatum tonight:— StatMuse (@statmuse) March 22, 2023
36 PTS
8 REB
4 AST
2 STL
14-25 FG
Ties Larry Bird for the most 30-point games in a season by a Celtic. pic.twitter.com/GvQZpq5xlt
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