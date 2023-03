NBA／泰托姆追平「大鳥」柏德35年紀錄 再拚隊史場均最高分

泰托姆(Jayson Tatum)在稍早對陣國王隊比賽中砍下36分,不僅幫助隊伍拿下勝利,也讓自己追平「大鳥」柏德(Larry Bird)多年前締造的隊史紀錄。

經過與國王一戰,泰托姆摘下了本季第39次得分過30分的比賽,超越了曾為塞爾蒂克隊獲得八座總冠軍的名人堂球星哈維契克(John Havlicek),趕上了柏德的行列,並列球隊歷史第一,後者在1988年設下這項障礙,當時泰托姆尚未出生。

塞爾蒂克這個賽季還剩下九場比賽,以泰托姆的砍分實力,很有機會再拿下多次30分以上,締造屬於自己的紀錄。不僅如此,塞爾蒂克隊史單季最高場均得分,也是柏德在1987~88賽季繳出的29.9分,而目前泰托姆場均為30分,若能在接下來的比賽維持得分效率,也可能將再破一個35年紀錄。

泰托姆自2017年加入塞爾蒂克,一路成長為球隊王牌,並在上季帶領球隊重回總冠軍賽,現年僅25歲的他,或許將在球隊歷史中留下不少印記。

Tatum tonight:



36 PTS

8 REB

4 AST

2 STL

14-25 FG



Ties Larry Bird for the most 30-point games in a season by a Celtic. pic.twitter.com/GvQZpq5xlt