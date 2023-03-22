NBA／杜蘭特、艾頓無法出戰湖人 太陽主帥：將面臨挑戰
太陽本季傷兵不斷，在季末爭奪排名的關鍵時刻，主力球員杜蘭特（Kevin Durant）、艾頓（Deandre Ayton）仍無法出戰明天（23日）作客湖人的比賽，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）也坦言會遭遇很多挑戰。
談到杜蘭特缺陣，太陽前鋒克雷格（Torrey Craig）表示，「我們已經歷無數次，當隊友缺席時，其他人必須站出來，我知道球隊有能夠這樣做的人。」
湖人球星詹姆斯（LeBron James）也持續缺席，但威廉斯認為湖人不容小覷，「他們現在有聯盟第1的防守，即使很多球員季中才被交易，但幾乎都已經適應新角色。我知道他們現在的實力，必須提高警覺，明天將面臨很多挑戰。」
太陽目前戰績38勝33敗西區第4，領先第5的快艇1場勝差。對此陣中球星布克（Devin Booker）表示：「當然想要主場優勢，若沒拿到也還好，我只是不想打附加賽。」
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