NBA／喬丹詹皇誰讓人畏懼？名嘴：對手害怕被喬丹羞辱

喬丹（Micheal Jordan）和詹姆斯（Lebron James）誰才是最強籃球員，一直都是人們茶餘飯後話題。近日，名嘴史密斯（Stephen Smith）就在節目上解釋，為何比起詹姆斯，對手更害怕對上喬丹。

喬丹在公牛隊時期帶領球隊拿下兩次三連霸，讓巴克利（Charles Barkley）、馬龍（Karl Malone）等名將終生無冠，如此成就，讓喬丹即使少有數據領先聯盟，也是眾人推崇的「山羊」；而詹姆斯馳騁沙場20年，曾帶領三支不同隊伍奪得冠軍，更在前段時間成為歷史得分王，這些成就讓他成了少數能與喬丹競爭史上最佳的人選。

在決定誰是最強籃球員時，「誰最讓對手畏懼」成了指標之一。而史密斯認為，會給對手帶來恥辱的喬丹更讓人害怕，「並不是指喬丹很嚇人，而是球員害怕被他羞辱，只要他想要，這傢伙能在你頭上砍下30分、40分、50分，讓你在鎂光燈下丟臉。」

與靠著一己之力砍分的喬丹相比，史密斯認為「詹皇」只打合理籃球，「他完全就是一名籃球員，只做正確的事情，傳球給有空檔的隊友。但是喬丹不會，你不會看到他傳給柯爾（Steve Kerr）或阿姆斯壯(B.J. Armstrong)。」這使得球員對於兩人感受有所不同。

不過，史密斯並未因此斷定喬丹比詹姆斯更加優秀，他認為，兩人只是用不同方式幫助隊友獲勝罷了。

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