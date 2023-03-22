NBA／湖人有意開4年大約留里夫斯 帕森斯：他會離開
湖人小將里夫斯（Austin Reaves）面對魔術的比賽中狂轟35分，率隊擊退魔術。本季結束後里夫斯將成自由球員，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，里夫斯與湖人都有意續約，不過退役球員帕森斯（Chandler Parsons）有不同的看法。
里夫斯邁入生涯第2年，近期在詹姆斯（LeBron James）缺陣時，開始分擔持球任務，場均得分也上升至12分，命中率破5成。另外里夫斯近期站上罰球線能力有所提升，上一場18罰16中，賽後也獲得隊友及教練讚嘆。布哈指出，他和湖人都有意再續前緣，湖人最多能開4年5800萬美元（約17.7億台幣）合約留人。
不過帕森斯卻不看好里夫斯留下：「我覺得里夫斯能拿更大的合約，若有球隊給他『帕森斯式的合約』，湖人會很難匹配，他就會離開。」
帕森斯曾與灰熊簽下4年9480萬美元的大合約，但他4季因傷所苦，只出賽100場，因此被冠上「薪水小偷」之名。2020年他在訓練後遭酒駕撞傷，出現創傷性腦損傷、椎間盤突出及肩關節唇撕裂等傷勢，最終在2022年宣布退休。
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